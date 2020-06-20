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В Киеве более 70 новых случаев COVID-19: что о них известно (карта)

20 июня, 10:28

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

С начала эпидемии инфекция унесла жизни 97 киевлян

В Киеве продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки, 19 июня, в столице COVID-19 заболели 76 человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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"На сегодня в столице уже 4252 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – сообщил Кличко.

19 июня коронавирус подтвердили у:

  • 36 женщин (возраст от 22 до 85 лет);
  • 32 мужчин (возраст от 18 до 74 лет);
  • 5 девочек (возраст от 5 до 15 лет);
  • 3 мальчиков (в возрасте 2, 7 и 17 лет);

Кличко отметил, что среди новых инфицированных двое медиков. Больше всего заболевших вчера обнаружили в:

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  • Оболонском районе – 15 человек;
  • Соломенском районе – 11 человек;
  • Дарницком районе – 8 человек;
  • Святошинском районе – 8 человек;
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В столичные больницы госпитализировали только пять новых больных. Остальных же отправили на самоизоляцию, но под контролем врачей. Выздоровели в Киеве за минувшие сутки 59 человек.

"Всего коронавирус преодолели 1391 житель столицы. Всего от коронавируса умерли 97 жителей Киева", - добавил Кличко.

Напомним, в последнее время в Украине стремительно растет число больных COVID-19. В связи с этим Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.

Также правительство определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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