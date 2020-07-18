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В Киеве более сотни новых случаев COVID-19: в каких районах больше всего (карта)

18 июля, 11:06

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За последние сутки в столице зафиксировали еще две смерти от коронавируса

На сегодняшний день в Украине уже больше 58 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. Только в Киеве за прошлые сутки обнаружили 108 новых случаев COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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"Еще на 108 человек увеличилось за минувшие сутки количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус. Двое больных умерли", – говорится в сообщении.

Итак, за минувшие сутки заболели:

  • 53 женщины (в возрасте от 19 до 85 лет);
  • 50 мужчин (в возрасте от 18 до 85 лет);
  • Две девочки (6 и 8 лет);
  • Три мальчика (в возрасте от 9 месяцев до 8 лет).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах – по 26. В Соломенском районе – 14, в Голосеевском и Святошинском районах – по 10 случаев. Известно, что среди заболевших есть четверо медиков.

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В столичные больницы госпитализировали 16 пациентов. Других же отправили на самоизоляцию, но под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 40 человек.

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Всего же в Киеве обнаружили 6797 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Победить болезнь удалось 2360 жителям столицы.

Ранее мы писали, что Кабмин одобрил жесткие штрафы за нарушение карантина.

Кроме того, недавно Украина перешла к новой форме подсчета смертей от коронавируса. Теперь это будут определять только по данным вскрытия.

Также смотрите в сюжете, как соблюдают карантин в салонах красоты и спортзалах:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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