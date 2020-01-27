В Киеве больше часа не ходили трамваи на левом берегу: названа причина (фото)

/ Фото: Киев Оперативный

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В Киеве сегодня, 27 января, утром более чем на час было парализовано движение трамваев № 28,33-к и 35 на левом берегу столицы. Составы не ходили по улице Закревского в сторону улицы Сержа Лифаря (старое название – улица Сабурова).

"В 10:50 произошла техническая поломка в одном из трамваев. Движение составов восстановлено в 12:45. Сейчас составы трамваев курсируют без соблюдения графика", – сообщили в "Киевпастрансе".

Очевидцы отмечают, что на месте ЧП проводились масштабные ремонтные работы, даже снимали напряжение в контактной сети, чтобы исправить поломку. Ремонтники отмечают, что произошли проблемы с тяговым двигателем. Проблему удалось максимально быстро устранить.

Отметим, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а ранее нельзя было проехаться по банковской карте.

Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Шулявки, где открыли проезд по новому мосту, однако еще не сделали с него съезды.

Помимо этого, у столичных маршруток во время движения ранее уже не раз отваливались колеса.

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