В Киеве больше двух недель ищут подростков, сбежавших из центра реабилитации

/ Фото: УНН

В Киеве полицейские разыскивают двух 14-летних детей – Николая Радзевича и Иванну Стецюк, которые сбежали из Центра социально-психологической реабилитации детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Седьмого и 23 сентября нынешнего года в Деснянское управление полиции с сообщениями об исчезновении двух несовершеннолетних обратился воспитатель Центра социально-психологической реабилитации детей. По словам заявителя, подростки покинули заведение и не выходят на связь. В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения юноши и девушки", – говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили приметы детей.

Николай Витальевич Радзевич, 20.08.2005 г.р, выглядит на 15-18 лет, рост составляет 170 см, у него плотное телосложение, лицо круглое, темные волосы, карие глаза. Из особых примет – большое родимое пятно на левой щеке.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве Реклама

Иванна Анатольевна Стецюк, 30.06.2005 г.р., выглядит на 14-16 лет, рост составляет около 170 см, среднего телосложения, лицо круглое, русые длинные волосы и голубые глаза.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Граждан просят обращаться при наличии информации о детях по телефонам – (044) 515-87-83, 067-650-69-22 или 102.

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