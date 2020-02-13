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В Киеве больше недели ищут парня в куртке с надписью "милиция"

13 февраля, 10:28

Парень ушел из дома еще 4 февраля

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные правоохранители сообщают о розыске несовершеннолетнего Александра Скубы, который ушел из дома еще 4 февраля и до сих пор не вернулся.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, парню на вид 17-18 лет, его рост 175 см, у него среднее телосложение и крашеные в светлый цвет волосы.

Парень был одет в темную куртку с надписью "милиция", джинсы голубого цвета, черные кроссовки, красную толстовку с капюшоном, вязаную шапку серого цвета.

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Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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