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В Киеве будут судить разбойников, убивших мужчину и отрезавших женщине палец

30 марта, 16:19

Наталья Руда

Один из обвиняемых ранее восемь раз привлекался к уголовной ответственности

В Киеве будут судить двух подозреваемых в жестоком нападении на двух человек и убийстве в декабре прошлого года в Лабораторном переулке. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Двое ранее судимых мужчин, один из которых восемь раз привлекался к уголовной ответственности, решили ограбить знакомого и его сожительницу. Зайдя в их дом, злоумышленники начали силой требовать выдать им ценные вещи. В результате применения физического насилия 48-летний мужчина скончался на месте, а его 52-летняя сожительница получила многочисленные травмы, в том числе травматический отрыв фаланги пальца. Во время нападения разбойники изуродовали потерпевшей руку, поскольку не могли снять с пальца кольцо", - говорится в сообщении.

Похищенные вещи (смартфоны, деньги и золотые украшения) подозреваемые распределили между собой и часть сразу сбыли за бесценок третьим лицам.

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Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, то есть умышленное противоправное открытое завладение чужим имуществом с причинением тяжких телесных повреждений, а одному из них дополнительно инкриминируется п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины – убийство из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленники сейчас находятся под стражей, обвинительный акт передан в суд.

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Подробнее об инциденте смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина почти неделю жила с телом мертвого сына в квартире.

Также сообщалось, что в одной из квартир жилого дома на улице Евгения Коновальца на столичном Печерске утром в воскресенье, 7 апреля, обнаружили труп молодой женщины.

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Киев суд убийство

Источник: Сегодня

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