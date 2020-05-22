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В Киеве будут судить 19-летнего парня, изнасиловавшего 11-летнюю девочку

22 мая, 11:33

Наталья Руда

Молодому насильнику грозит до 15 лет лишения свободы

В Киеве будут судить 19-летнего парня, который изнасиловал 11-летнюю девочку и требовал у нее деньги. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, обвинительный акт передан в суд.

Следствие установило, что молодой человек посылал школьнице смс-сообщения сексуального характера, а также требовал, чтобы девочка посылала ему собственные фотографии в обнаженном виде. Кроме того, он заставлял девочку участвовать в изготовлении фото- и видеопродукции порнографического характера, после чего еще и изнасиловал. После этого он потребовал у школьницы деньги, угрожая опубликовать в Сети фото и видео с ней.

Действия молодого человека квалифицированы по ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. ч. 4, 5 ст. 301, ч. ч. 1, 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

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Обвиняемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина, изнасиловавший и ограбивший 19-летнюю девушку, приговорен Святошинским районным судом к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника, но он отказался признавать свою вину.

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Киев дети изнасилование

Источник: Сегодня

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