В Киеве будут судить аферистов, обманувших сотни людей на трудоустройстве в Европе

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В Соломенском районном суде Киева будут рассматривать дело злоумышленников, которые обманули сотни людей на афере с трудоустройством в Европе. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, преступная группировка предлагала людям услуги по трудоустройству в странах ЕС, но после получения аванса никаких действий, направленных на реальное трудоустройство, не было. Через месяц аферисты прекращали свою работу и переезжали в другой офис, где начинали "работу" заново. В мае прошлого года деятельность делков была прекращена.

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В уголовном производстве потерпевшими признаны более 150 граждан, которым причинен ущерб на сумму более 1,650 млн гривен.



По результатам проведения досудебного расследования обвинительный акт в отношении пяти участников преступной группы по ч. 4 ст. 190 УК Украины направлен в Соломенский районный суд для рассмотрения по существу. За совершенное злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, только по официальным данным, 900 тыс. украинцев работают за границей. По другим же подсчетам, в прошлом году из Украины выехали около 4 млн наших соотечественников. Впрочем, многие возвращаются обратно, ведь работа за рубежом – риск, особенно если едешь туда не совсем легально. Очень часто украинцы сталкиваются с обманом и возвращаются на Родину ни с чем.

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