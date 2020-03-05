В Киеве будут судить аферистов, продавших по поддельным документам недвижимости на 170 млн грн

В Киеве будут судить участников организованной группы, которые завладели коммунальным имуществом в столице на сумму около 170 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

По данным копов, мошенники присвоили 17 объектов недвижимости, которые затем продавали добросовестным покупателям. В состав преступной группы входили семь человек, аферисты действовали с 2014 по 2016 годы. Они находили в центре Киева помещения, подделывали на них документы, после чего продавали эти объекты коммунальной собственности.

Основными фигурантами выступили бывший исполняющий обязанности директора "Киевводфонда" и экс-начальник юридического отдела этого же предприятия:

"Правонарушители действовали в соответствии с разработанным планом: часть из них были главными исполнителями, другой участник – подыскивал среди жителей Луганской области лиц, которые за денежное вознаграждение соглашались выступить фиктивными участниками сделок купли-продажи объектов недвижимости", – уточнили в полиции.

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Так, злоумышленник сопровождал избранных фигурантов во время пересечения границы с отдельными районами Луганской и Донецкой областей, организовывал их размещение в Киеве и обеспечивал их прибытие к нотариусам для заключения сделок. Затем злоумышленники передавали документы и сведения о технических характеристиках коммунального имущества для изготовления поддельных документов и сбывали указанные объекты.

Мошенники размещали в Интернете рекламу о продаже помещений в центральной части Киева, заведомо занижая их стоимость, и таким образом находили своих жертв.

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Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд. Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 3, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов , печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам. Жертвой мошенников стала 89- летняя женщина.

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