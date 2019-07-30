Иллюстрация

В Киеве будут судить анестезиолога из госпиталя МВД, из-за которого женщина впала в кому https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0,%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0,%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87 2019-07-30T13:16:00+03:00 Происшествия Врач допустил критическую ошибку во время проведения операции женщине

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего врача-анестезиолога, халатность которого и злостное пренебрежение должностными инструкциями привели к длительной коме пациентки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Установлено, что подозреваемый, работая в должности врача-анестезиолога отделения анестезиологии и интенсивной терапии Центрального госпиталя МВД Украины, 20 ноября 2018 года, находился на дежурстве во время проведения планового оперативного вмешательства в организм больной, находившейся на стационарном лечении в указанном медицинском учреждении", - уточнили в прокуратуре обстоятельства инцидента.

Реклама

В 10:00 этого же дня у пациентки началась операция, а обезболивание было запланировано в виде внутривенного наркоза с искусственной вентиляцией легких.



"Во время интубации трахеи врачом-анестезиологом был допущен критический дефект в проведении процедуры, а именно направление интубационной трубки не в трахею, а в пищевод с последующим подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Халатные действия врача стали причиной развития у больной гипоксического состояния с последующим поражением центральной нервной системы, что привело к развитию опасного для жизни состояния – длительной комы, в связи с выраженными нарушениями вентиляционно-перфузионных отношений (газообмена) в легких", – отметили в прокуратуре.



Таким образом врач обвиняется в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины.

В тренде Конфликт Авакова и Порошенко: политики обменялись громкими обвинениями

Ранее сообщалось, что на Закарпатье неожиданно умерла молодая девушка. 20-летняя жительница села Репинне Межгорского района, несколько дней находилась в коме после укола анестезии местным стоматологом.

Напомним, что в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Ранее в Николаеве роженица с младенцем умерли, пока медики ставили диагноз:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама