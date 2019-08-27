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В Киеве будут судить чиновника, по вине которого на стройке погиб 17-летний парень

27 августа, 14:37

Трагедия произошла зимой 2018 года в Подольском районе

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Киеве будут судить чиновника, по вине которого на стройке погиб 17-летний юноша. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Трагедия произошла 12 февраля 2018 года на строительной площадке в Подольском районе. Заместитель директора по производству, в нарушение требований нормативных актов об охране труда, привлек несовершеннолетнего к выполнению работ по обивке бетона на сваях в котловане. Во время этих работ в котловане произошло смещение бетонных блоков, которые смертельно травмировали юношу", - говорится в сообщении.

Было установлено, что на стройке не были созданы безопасные условия труда, работы выполнялись без проекта, не была проверена надежность крепления стенок выемки и не разработаны мероприятия безопасного выполнения совместных работ.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).

Кроме того, родители погибшего также подали гражданский иск, а суд наложил арест на земельный участок площадью 2 га и жилой дом, принадлежащие подозреваемому. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области на строительстве многоэтажки в Умани произошла трагедия – несовершеннолетний парень сорвался с высоты и погиб.

Кроме этого, мы писали, что в Польше на строительстве нового газопровода погиб гражданин Украины. Трагический инцидент произошел в населенном пункте Погурска Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве. При строительстве нового газопровода огромная труба весом около десяти тонн скатилась в раскоп, где был мужчина. Коллеги-строители пытались ему помочь.

Также в Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожую. Строители сносили старое здание на рынке, в результате случился обвал.

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Киев суд стройка подросток

Источник: Сегодня

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