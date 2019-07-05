В Киеве будут судить директора фирмы, укравшего на ремонте школ 400 тысяч гривен

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Киевская местная прокуратура №5 завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении директора ООО "Евроремстрой", который завладел средствами местного бюджета, выделенными на ремонт школ и детских садов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, в 2017 году между указанным частным обществом и районным управлением образования был заключен ряд договоров по капитальному ремонту учебных заведений в Оболонском районе. В итоге директор фирмы внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости фактически выполненных работ, чем нанес ущерб местному бюджету на сумму почти 400 тыс. гривен.

По результатам следствия служащему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в крупном размере).

"Местной прокуратурой обвинительный акт направлен в суд и предъявлен гражданский иск в интересах государства на сумму – 371 тыс. грн. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в столице подозреваемую в мошенничестве киевлянку, которая год скрывалась от следствия. Работая в одной из столичных РГА, женщина по предварительному сговору с другими лицами мошенническим путем завладевали квартирами граждан, при этом используя поддельные документы.

Также мы писали, что начальник госпредприятия в Киеве попался на взятке в 650 тысяч гривен. За деньги начальник продавал проведение положительной экспертизы.

Не так давно пойманный на взятке полицейский пытался съесть купюры:

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