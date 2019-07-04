В Киеве будут судить директора коммунального предприятия, который присвоил миллионы гривен

При этом чиновник девять лет скрывался от правоохранительных органов

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Киевская прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении экс-директора одного из столичных коммунальных предприятий по факту завладения чужим имуществом в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Бывший чиновник, работая в должности директора коммунального предприятия, за 2006-2007 годы перевел на счета фиктивных предприятий около 2,5 млн гривен за предоставление ими юридических услуг, а именно представление интересов коммунального предприятия в судах различных инстанций. Однако фактически договорных отношений не было, а денежные средства были присвоены чиновником", – говорится в сообщении.

При этом чиновник девять лет скрывался от правоохранительных органов. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.

Обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Также заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба причиненного уголовным правонарушением в сумме более двух миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция расследует скандальное дело о завладении дорогой квартирой на улице Белицкой в Подольском районе столицы. Помещение по факту принадлежит Киевраде.

Также напомним, что женщину, которая работала бухгалтером в "Укрпочте", подозреваемую в краже более миллиона гривен, выпустили из СИЗО.

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