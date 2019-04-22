В Киеве за похищение криптовалютчика будут судить двух братьев

Молодые мужчины, которые оказались братьями, завладели средствами майнера, угрожая ему убийством

Столичные следователи завершили расследование в отношении разбойников, которые в марте прошлого года с целью завладения имуществом похитили майнера криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Преступление произошло в Подольском районе столицы. Преступники, дождавшись потерпевшего возле его дома, схватили его, силой затолкали в авто и вывезли за пределы Киева. Угрожая убийством, похитители приказали мужчине отдать им ключи от квартиры и сообщить, где он хранит денежные средства. Чтобы сохранить свою жизнь, потерпевший выполнил требования похитителей", - говорится в сообщении.



После того, как злоумышленникам удалось отыскать и завладели денежными средствами потерпевшего в сумме 50 тыс. долларов США, они отвезли его в Бровары и отпустили.



Нападающие были задержаны, им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах).

Обвинительный акт в отношении двух злоумышленников, которые оказались родными братьями 1988 и 1984 годов рождения, направлен в Подольский районный суд. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас оба находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что киберполиция установила личность 32-летнего мужчины, который майнил криптовалюту за счет более миллиона украинцев.

Напомним, что в Одесской области грабители ворвались в дом жительницы Тарутинского района, связали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.

Также мы писали, что аналитики специализирующейся на кибербезопасности японской компании Trend Micro обнаружили криптовалютный майнер KORKERDS, для которого характерно несколько нетипичное поведение.

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