В Киеве будут судить двух онкологов из Института рака

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция завершила досудебное расследование и передала в суд дело в отношении двух сотрудников Национального института рака. Так, заведующий отделением и врач-онколог подозреваются в том, что требовали с пациентов деньги за медикаменты, которые должны предоставляться бесплатно.

Подозреваемые, напомним, были задержаны осенью прошлого года.

Ранее было установлено, что в течение 2018-2019 годов должностные лица требовали и получали от пациентов деньги за лекарства, которые фактически закуплены за бюджетные средства и были предназначены для бесплатного лечения онкологических больных. Потерпевшими признаны пять пациентов, проходивших лечение в Национальном институте рака. Им нанесен материальный ущерб в размере 39 500 гривен.

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Досудебное расследование в отношении заведующего, 1968 года рождения, и врача-онколога, 1966 года рождения, проводилось по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184 (Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь), ч. 3 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее новости "Сегодня" сообщали детали этого резонансного дела. Подробности смотрите в сюжете:

Кроме того, столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего врача-анестезиолога, халатность которого и злостное пренебрежение должностными инструкциями привели к длительной коме пациентки.

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