В Киеве будут судить двух уроженок Закарпатья, оставивших без денег пенсионера

Молодые женщины вытащили из портфеля пожилого мужчины более 10 тыс. гривен

В Киеве будут судить двух уроженок Закарпатья за кражу денег у пенсионера.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Так, во время отработки проспекта Лобановского сотрудники уголовного розыска столичного главка заметили двух женщин, которые начали следить за мужчиной пожилого возраста, когда он что-то положил в рюкзак.

"Мужчина встретился со своим сыном, который передал отцу пакет с деньгами. Пенсионер спрятал его в заднее отделение портфеля, а это заметили злоумышленницы. В подземном переходе женщины вытащили у него деньги и распределили сумму между собой. Одна унесла две тысячи, а ее сообщница 9600 гривен, но сразу после совершенного их остановили оперативники", – говорится в сообщении.

Уроженок Закарпатской области, 1992 и 2000 годов рождения, задержали. Им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, это – кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

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Суд избрал фигуранткам меры пресечения в виде личного обязательства. Полиция завершила досудебное расследование и направила уголовное производство в Голосеевский районный суд. За содеянное им грозит до пяти лет лишения свободы

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку.

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