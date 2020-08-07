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В Киеве будут судить двух уроженок Закарпатья, оставивших без денег пенсионера

7 августа, 10:28

Наталья Руда Наталья Руда

Молодые женщины вытащили из портфеля пожилого мужчины более 10 тыс. гривен

В Киеве будут судить двух уроженок Закарпатья за кражу денег у пенсионера.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Так, во время отработки проспекта Лобановского сотрудники уголовного розыска столичного главка заметили двух женщин, которые начали следить за мужчиной пожилого возраста, когда он что-то положил в рюкзак.

"Мужчина встретился со своим сыном, который передал отцу пакет с деньгами. Пенсионер спрятал его в заднее отделение портфеля, а это заметили злоумышленницы. В подземном переходе женщины вытащили у него деньги и распределили сумму между собой. Одна унесла две тысячи, а ее сообщница 9600 гривен, но сразу после совершенного их остановили оперативники", – говорится в сообщении.

Уроженок Закарпатской области, 1992 и 2000 годов рождения, задержали. Им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, это – кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

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Суд избрал фигуранткам меры пресечения в виде личного обязательства. Полиция завершила досудебное расследование и направила уголовное производство в Голосеевский районный суд. За содеянное им грозит до пяти лет лишения свободы

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку.

Также эксперты рассказали, как правильно выбрать двери, надежный замок и сигнализацию для охраны жилья.

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Киев суд цыгане грабеж

Источник: Сегодня

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