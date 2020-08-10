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В Киеве будут судить хулиганов, жестоко избивших в метро 20-летнего парня из-за замечания

10 августа, 10:33

Наталья Руда Наталья Руда

Молодой пассажир сделал замечание компании людей за ругань

Столичная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительные акты в отношении трех человек, подозреваемых в жестоком избиении 20-летнего парня в вагоне метро. Еще одному участнику драки объявлено подозрение.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно данным правоохранителей, 5 марта между станциями "Оболонь" и "Почайна" произошел конфликт между группой молодых людей и одним из пассажиров.

"Находясь в вагоне, мужчины громко высказывались нецензурной бранью, в связи с чем 20-летний киевлянин сделал им замечание. В ответ молодые люди, действуя из хулиганских побуждений, начали наносить ему удары руками и ногами по различным частям тела, даже после того, как последний потерял сознание", – уточнили в прокуратуре.

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Обвинительные акты в отношении трех подозреваемых уже направлены в суд по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). В ближайшее время в суд будет направлен обвинительный акт в отношении еще одного подозреваемого.

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Напомним, в столичном метрополитене мужчина устроил перепалку со школьниками, порвал книжку девятилетнему мальчику и сломал ему очки.

Также на станции метро "Лесная" в Киеве один из пассажиров набросился на людей с ножом.

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Киев метро драка

Источник: Сегодня

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