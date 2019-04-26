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В Киеве будут судить иностранца за контрабанду кокаина

Сегодня, 11:01

Преступник прятал наркотики под обивкой заднего сиденья автомобиля

Фото: kyiv.gp.gov.ua
Фото: kyiv.gp.gov.ua.

Киевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Германии, которого в марте задержали в рамках таможенного пункта пропуска "Ягодин" Волынской области с одним килограммом кокаина.

"Установлено, что 61-летний гражданин Германии, предварительно договорившись с неустановленным лицом, намеревался незаконно ввезти на территорию Украины из страны ЕС с сокрытием от таможенного контроля наркотическое средство кокаин с целью дальнейшего сбыта", – говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры. 

Фото: kyiv.gp.gov.ua
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Наркотики нашли под обивкой заднего сиденья автомобиля иностранца.

За совершенное иностранцу грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что сотрудники СБУ в Одесской области разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Во время осмотра груза, который везли в Европу из Южной Америки правоохранители нашли в контейнере с фруктами 12 килограмм кокаина. Стоимость "находки" по ценам теневого рынка составляет более одного миллиона долларов США.

Также сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


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Тег Киев, суд, кокаин

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