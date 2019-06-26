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В Киеве будут судить мужчину, который насиловал женщин в туалете торгового центра

26 июня, 09:40

Полтавчанину грозит до семи лет тюрьмы

Фото: pexels.com

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя города Полтавы за совершение сексуального насилия над женщинами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В прокуратуре напомнили, что в марте этого года в женских уборных ТЦ "Эпицентр" неизвестный, прикрыв лицо медицинской маской, врывался в кабинки женщин и с помощью физического насилия совершал действия сексуального характера.

Фото: kyiv.gp.gov.ua
Фото: kyiv.gp.gov.ua

 
По результатам следствия, мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее по горячим следам задержали мужчину, который пытался изнасиловать 32-летнюю женщину, а после – несовершеннолетнюю девочку. 

Новости "Сегодня" сообщали, что в городе Бровары Киевской области полиция задержала двоих мужчин, которые изнасиловали 16-летнюю девушку. Как сообщила пострадавшая, вечером знакомый молодой человек заманил ее в квартиру. Потом девушку закрыли и двое мужчин издевались над ней до утра.

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Тег Киев, суд, торговый центр, изнасиловал

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Источник:

Сегодня

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