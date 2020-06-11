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В Киеве будут судить мужчину, который жестоко избил ногами четырехлетнюю девочку

11 июня, 09:57

Наталья Руда Наталья Руда

Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

В Киеве будут судить 41-летнего мужчину, который жестоко избил четырехлетнюю падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что мужчина во время семейной ссоры, умышленно нанес малолетней дочери своей сожительницы многочисленные удары ногами по различным частям тела. В результате избиения девочка получила тяжелые телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сейчас обвинительный акт по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

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За совершенное злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее столичная прокуратура сообщила о подозрении 37-летнему мужчине в умышленном убийстве месячного ребенка своей сожительницы. Гражданину Грузии грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Также в Херсоне наркозависимый мужчина до смерти избил годовалого сына своей сожительницы за то, что тот постоянно плакал, мешая ему отдыхать.

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Киев суд дети насилие в семье

Источник: Сегодня

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