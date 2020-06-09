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В Киеве будут судить мужчину, продававшего фальшивые лекарства для детей

9 июня, 15:44

Наталья Руда Наталья Руда

Злоумышленником оказался житель Херсонской области

В Киеве будут судить жителя Херсонской области, который организовал производство и сбыт фальсифицированных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранительных органов, мужчина на протяжении 2017-2018 годов при содействии других лиц в столице и нескольких областях изготавливал и продавал поддельные лекарства, которые, в частности, использовались в педиатрии.

"Во время санкционированных судом обысков изъято более трехсот ампул фальсифицированного медпрепарата, а также документы и вещи, свидетельствующие об осуществлении подозреваемым реализации этих препаратов по рекомендациям врачей различных медицинских учреждений", – говорится в сообщении.

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По результатам расследования обвинительный акт по ч. 2 ст. 321-1 УК Украины (фальсификация лекарственных средств) направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Также Гослекслужба проведет проверки работников медучреждений, в которых рекомендовали больным обращаться к подозреваемому по поводу приобретения фальшивых лекарств.

Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, как распознать фальшивый препарат или недобросовестную аптеку.

Напомним, ранее мы писали о том, что за 5 лет украинцы потратили на лекарства-пустышки 3,6 миллиарда долларов.

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Киев лекарства педиатр

Источник: Сегодня

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