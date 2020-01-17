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В Киеве будут судить мужчину, развращавшего детей в школьных туалетах

17 января, 13:56

Прокуратура сообщает о двух пострадавших учениках начальных классов

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

Столичные правоохранители завершили расследование в отношении 27-летнего мужчины, который подозревается в развращении малолетних детей и покушении на осуществление относительно них действий сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, 17 октября прошлого года молодой мужчина проник в две школы в Подольском районе и там в туалете совершил действия сексуального характера в отношении малолетних мальчиков. В результате пострадали двое учеников начальных классов.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 и ч. 2 вв. 156 Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей.

Материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Ранее в столице задержали 43-летнего безработного муж­­чину, которого подозревают в развращении несовершеннолетних в медучреждениях. По данным Главного управления Национальной полиции в Киеве, злоумышленник, который оголял в присутствии детей половые органы, был замечен в детской поликлинике на Выгуровском бульваре.

Ранее в Киевской области киберполиция разоблачила мужчину в создании порнороликов с участием собственных детей – пятилетнего мальчика и двухлетней девочки. Видео продавалось на закрытых тематических форумах.

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Киев суд развращение

Источник: Сегодня

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