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В Киеве будут судить мужчину за растление 14-летней девочки

5 декабря, 13:48

ЧП произошло осенью на Лесном массиве

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве будут судить мужчину по подозрению в растлении 14-летней девочки осенью этого года на Лесном массиве. Так, обвинительный акт в отношении 30-летнего подозреваемого передан в Деснянский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Правоохранители напомнили, что в октябре в полицию поступило сообщение о мужчине, который пристает к несовершеннолетней и демонстрирует ей половой орган.

"Правоохранители задержали 30-летнего киевлянина, который свою вину не признавал. В ходе следствия полицейские взяли показания прохожего, который вызвал полицию, и показания у сверстников потерпевшей, которые присутствовали во время события. Все улики указывали на причастность фигуранта к указанному правонарушению. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый вполне мог управлять своими действиями", – говорится в сообщении.

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На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста с правом залога в 38 тысяч гривен. Мужчина внес деньги и вышел на свободу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Подробности инцидента смотрите в сюжете:

Напомним, Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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Киев суд растление

Источник: Сегодня

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