В Киеве будут судить мужчину за выстрел в журналиста

В столице мужчину, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения журналисту, ждет суд. Об сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой №5 направлено в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего киевлянина, который из хулиганских побуждений открыл стрельбу и ранил посетителя", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленник на летней террасе развлекательного заведения на Оболони поссорился с компанией молодых людей, которые отдыхали, и совершил шесть выстрелов из винтовки. В результате одна из пуль попала в потерпевшего, который оказался журналистом, причинив ему открытый второй степени обломочный огнестрельный перелом кости правой стопы.
По результатам следствия обвинительный акт по ч. 1 ст. 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 129 УК (угроза убийством) и ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство) направлено в Оболонский районный суд для рассмотрения.
Мужчине грозит наказание до семи лет лишения свободы.
Напомним, во дворе на проспекте Мира (Днепровский район) произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили две женщины и мужчина. Прибывшие на место полицейские задержали 43-летнего стрелка, а оружие отправили на экспертизу.
Также сообщалось, что во время застолья во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева произошла стрельба .
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