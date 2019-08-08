В Киеве будут судить мужчину за выстрел в журналиста

Фигурант дела совершил шесть выстрелов из винтовки, в результате ранив журналиста

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

В столице мужчину, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения журналисту, ждет суд. Об сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой №5 направлено в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего киевлянина, который из хулиганских побуждений открыл стрельбу и ранил посетителя", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленник на летней террасе развлекательного заведения на Оболони поссорился с компанией молодых людей, которые отдыхали, и совершил шесть выстрелов из винтовки. В результате одна из пуль попала в потерпевшего, который оказался журналистом, причинив ему открытый второй степени обломочный огнестрельный перелом кости правой стопы.

По результатам следствия обвинительный акт по ч. 1 ст. 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 129 УК (угроза убийством) и ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство) направлено в Оболонский районный суд для рассмотрения.

Мужчине грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, во дворе на проспекте Мира (Днепровский район) произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили две женщины и мужчина. Прибывшие на место полицейские задержали 43-летнего стрелка, а оружие отправили на экспертизу.

Также сообщалось, что во время застолья во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева произошла стрельба .

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