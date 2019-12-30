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В Киеве будут судить мужчину, жестоко убившего собаку

30 декабря, 15:03

Мужчина кухонным ножом ударил животное

Дейзи

Дейзи / Фото: пресс-служба

В Киеве пойдет под суд 36-летний мужчина, который жестоко убил собаку. Так, обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Инцидент произошел в Деснянском районе Киева. Подозреваемый на почве неприязненных отношений с хозяйкой собаки кухонным ножом нанес животному мощный удар в область брюшной полости. Вследствие полученной травмы животное умерло", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, которые относятся к позвоночным, совершенного умышленно, что привело к гибели животного).

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За совершенное мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее полицейский пытался сжечь собаку в Кривом Роге. Зоозащитники сообщили, что 2 марта во время сжигания листвы в своем дворе (что уже является нарушением ряда законов), майор полиции на глазах у соседей наколол на вилы бездомную собаку и живьем бросил в огонь.

Такжев Киеве избили известного догхантера Алексея Святогора.

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Киев животные убийство собака

Источник: Сегодня

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