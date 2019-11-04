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В Киеве будут судить парня, показавшего свастику в ТРЦ

4 ноября, 16:52

Семнадцатилетний парень в феврале этого года показал свастику на мониторе ТЦ на проспекте Бандеры

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении парня, который демонстрировал нацистскую символику в торгово-развлекательном центре на проспекте Бандеры в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Напомним, что инцидент произошел 16 февраля 2019 года.

"Семнадцатилетний парень, находясь в помещении центра, с помощью программного обеспечения "TeamViewer" совершил со своего мобильного телефона доступ к системе компьютера, с которого осуществлялась трансляция рекламы на LED. Пароль к системе был запечатлен на мониторе в результате сбоя в работе компьютера", – говорится в сообщении.

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Парень воспользовался этой технической неисправностью и загрузил в систему фото с изображением нацистской свастики. Она в течение определенного времени демонстрировалось посетителям через монитор, расположенный на первом этаже ТРЦ, пока работники охраны не отключили питание системы компьютера.

По результатам расследования несовершеннолетнему молодому человеку сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 УК Украины, то есть в распространении, а также публичном использовании символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

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В каком суде будут рассматривать дело, пока что не сообщается.

Напомним, ранее в Германии власти признали правомерным изъятие у одного из местных водителей автомобильного номерного знака "HH 1933", который, как считает судья, перекликается с эпохой Третьего рейха.

Также сообщалось, что на аукционе в немецком Нюрнберге не смогли продать пять картин, автором которых якобы является рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер. Вероятнее всего, потенциальные покупатели засомневались в их подлинности.

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Киев суд свастика

Источник: Сегодня

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