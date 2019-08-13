В Киеве будут судить педофила, насиловавшего 12-летнюю падчерицу

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего жителя Киевской области, который насиловал свою 12-летнюю падчерицу.
"Установлено, что мужчина, являясь отчимом девочки, совершил действия сексуального характера, достоверно зная, что она не достигла 14-летнего возраста. Кроме того, через короткий промежуток времени он повторил свои преступные действия", – говорится в сообщении.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.4 ст. 152 УК Украины (изнасилование, совершенное повторно, то есть совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, независимо от его добровольного согласия).
Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд рассмотрел резонансное дело об изнасиловании девятилетней девочки и отправил обвиняемого в преступлении в тюрьму на 14 лет.
Также напомним, что в Фастове правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который с товарищем в течение двух лет систематически насиловал своих малолетних дочерей.
Кроме того, в столице задержали педофила, который представлялся фотографом и снимал несовершеннолетних. Подробности смотрите в сюжете:
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