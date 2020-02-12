В Киеве будут судить подполковника Нацгвардии, сбившего двух детей

Фото: dbr.gov.ua

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подполковнику Национальной гвардии, который утром 9 декабря в прошлом году сбил двух детей в Бориспольском районе возле села Старое. Кроме того, обвинительный акт в отношении офицера направлен в суд.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона, мужчина управлял технически исправным автомобилем, превысил разрешенную в населенных пунктах скорость, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов. Дети ожидали школьный автобус на встречной обочине автодороги. В автомобиле вместе с подозреваемым находились еще двое военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Дети получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее в столице на пешеходном переходе на проспекте Науки кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна машина остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить. Школьницу от удара отбросило на несколько метров.

Также на улице Стеценко в Шевченковском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадал ребенок. По предварительным данным, мальчик 11 лет возле пешеходного перехода переходил дорогу и вел в руках велосипед. Водитель грузовика по каким-то причинам не заметил его и совершил наезд.

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