В Киеве будут судить преступников, вербовавших украинцев для наркоторговли в РФ

Преступники завербовали 23 граждан Украины и перевезли их в РФ

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве будут судить преступников, вербовавших украинцев для наркоторговли в РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9e3/a31/5c99e3a31716c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9e3/a31/5c99e3a31716c.jpg 2019-04-08T16:21:00+03:00 Происшествия Преступники завербовали 23 граждан Украины и перевезли их в РФ

В Киеве будут судить четырех злоумышленников, которые вербовали украинцев для использования их в качестве наркокурьеров в РФ. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Сообщается, что преступники завербовали 23 граждан Украины и перевезли их в Россию с целью вовлечения в преступную деятельность, связанную со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

"Так, преступники размещали в сети интернет объявления о трудоустройстве в Российской Федерации якобы курьером, после чего организовывали перемещения желающих в РФ. Впоследствии, уже на территории РФ, злоумышленники путем обмана под предлогом доставки различных товаров эксплуатировали граждан Украины для осуществления сбыта наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении.

Из-за этих преступных действий украинцев в РФ задержали, сейчас они находятся в местах лишения свободы по приговорам российских судов.

Обвинительный акт в отношении преступников направлен в Соломенский райсуд Киева. Трое фигурантов находятся под стражей, один – под домашним арестом.

Кроме того, продолжается досудебное расследование по факту перемещения в Россию еще более 200 граждан Украины с целью эксплуатации в форме вовлечения в преступную деятельность, связанную со сбытом наркотиков и психотропов.

Напомним, в одном из медицинских учреждений Кривого Рога незаконно продавали метадон. В больнице, где получали медпомощь больные с опийной зависимостью, была выдача метадона. Этот наркотический препарат используется в заместительной терапевтической программе для лечения больных с зависимостью. Оборот этого препарата в Украине ограничен.

Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

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