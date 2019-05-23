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В Киеве будут судить супругов-наркоторговцев

23 мая, 11:29

Задержанные уже были ранее судимы, однако их отправили под домашний арест

Фото: Getty Images

Столичные следователи направили в суд обвинительный акт в отношении ранее судимых 30-летней киевлянки и 27-летнего местного жителя, которых подозревают в изготовлении и сбыте наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Преступников задержали после проведения четырех оперативных закупок.

"В доме злоумышленников изъяли оборудование, реактивы и прекурсоры, необходимые для изготовления наркотических средств. Кроме этого, обнаружили полиэтиленовые пакеты с амфетамином и марихуаной, фенилнитропропен, электронные весы, а также средства от продажи наркотиков в национальной и иностранной валюте. Общая стоимость изъятых запрещенных веществ составляет более 100 000 гривен", – говорится в сообщении.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

"Досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. До назначения судом меры наказания супруги будут находиться под круглосуточным домашним арестом. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - уточнили в полиции.

Напомним, во Львове задержали группу наркоторговцев и изъяли "товара" на 1,5 млн гривен. Злоумышленники продавали наркотики и психотропные вещества через интернет, а также оставляли так называемые "закладки".


Кроме этого, недавно в Киеве правоохранители изъяли рекордную партию наркотиков. В складском помещении рядом с сотнями килограммов фруктов изъяли 500 кг героина. 

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Тег Киев, наркотики, сбыт наркотиков

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