В Киеве будут судить сутенеров, втянувших в проституцию 60 женщин

В Киеве будут судить группу сутенеров, которые создали и удерживали 12 притонов в центре города. Они вовлекли в занятие проституцией около 60 женщин. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В прошлом году полицейские разоблачили и задержали группу сутенеров. В состав преступной группы входило пять человек, в том числе – трое организаторов, среди них – двое мужчин и женщина, а также двое членов группы", – говорится в сообщении.

Между участниками организованной преступной группы было четкое распределение обязанностей и каждый занимался исключительно своим направлению "работы". Так, в группе были "диспетчеры", "администраторы", "модераторы" и "водители".

/ Фото: Нацполиция

Подозреваемым инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество), ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в суд.

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Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее Печерский суд Киева признал бармена стриптиз-клуба "Аэро" виновным в умышленном вовлечении женщин в занятие проституцией. Напомним, не так давно заведение, которое находится в гостинице "Салют", привлекло внимание правоохранителей. В рамках расследования агенты полиции потратили как минимум 12 тысяч гривен на услуги интимного характера, которые предоставляли танцовщицы.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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