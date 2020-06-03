Українська
$ 26,8
29,92
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве будут судить сутенеров, втянувших в проституцию 60 женщин

3 июня, 11:32

Наталья Руда Наталья Руда

Фигуранты создали в центре столицы 12 притонов

В Киеве будут судить группу сутенеров, которые создали и удерживали 12 притонов в центре города. Они вовлекли в занятие проституцией около 60 женщин. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В прошлом году полицейские разоблачили и задержали группу сутенеров. В состав преступной группы входило пять человек, в том числе – трое организаторов, среди них – двое мужчин и женщина, а также двое членов группы", – говорится в сообщении.

Между участниками организованной преступной группы было четкое распределение обязанностей и каждый занимался исключительно своим направлению "работы". Так, в группе были "диспетчеры", "администраторы", "модераторы" и "водители".

/ Фото: Нацполиция

Подозреваемым инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество), ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в суд.

Читайте также: В Запорожье сутенерша отправляла подростков в Турцию: видео задержания

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее Печерский суд Киева признал бармена стриптиз-клуба "Аэро" виновным в умышленном вовлечении женщин в занятие проституцией. Напомним, не так давно заведение, которое находится в гостинице "Салют", привлекло внимание правоохранителей. В рамках расследования агенты полиции потратили как минимум 12 тысяч гривен на услуги интимного характера, которые предоставляли танцовщицы.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев проституция бордель сутенерство

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Полицейское изнасилование" в Кагарлыке: жена подозреваемого выступила в его защитуПроисшествия
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть больше
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть большеПроисшествия
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейских
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейскихПроисшествия
ЧП на мосту Метро: у семьи
ЧП на мосту Метро: у семьи "минера" мошенники отобрали квартируПроисшествия
Бандитские разборки в Броварах: первому подозреваемому избрали меру пресечения
Бандитские разборки в Броварах: первому подозреваемому избрали меру пресеченияПроисшествия
"Отказала дяде Коле": адвокат рассказал жуткие детали изнасилования в КагарлыкеПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять