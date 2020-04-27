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В Киеве будут судить телефонных мошенников, выманивших у людей более миллиона гривен

27 апреля, 14:41

Наталья Руда

Аферисты являются жителями Запорожья, им грозит до 12 лет лишения свободы

В Соломенском районном суде Киева будут судить четырех жителей Запорожья, промышлявших телефонным мошенничеством и обманувших людей на 1,1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Трое мужчин и одна женщина по мошеннической схеме "ваш родственник попал в больницу" "завладели денежными средствами пожилых киевлян в особо крупных размерах". Все обвиняемые – жители Запорожья.

"Жертвами аферистов становились преимущественно пожилые люди. При этом подельники действовали настолько быстро, что пенсионеры, получив по телефону тревожную новость о своих близких, не успевали проверить эту информацию и отдавали свои сбережения. Таким образом от неправомерных действий "телефонных мошенников" пострадали семь жителей столицы, которым нанесен ущерб на 1 млн 100 тыс. гривен", – говорится в сообщении.

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Аферистов поймали в декабре прошлого года во время очередной попытки выманить у пенсионера деньги, которые он успел передать одному из участников преступной группы. В дальнейшем установили остальных сообщников. Двое участников преступной группы находятся под стражей.

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Обвинительный акт по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупных размерах) направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве аферисты выманили у одной семьи более миллиона гривен.

Также мошенники рассылают пенсионерам смс-сообщения о якобы поступлении на их счет 1000 гривен.

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Киев суд телефонные мошенники

Источник: Сегодня

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