В Киеве будут судить троих подростков, жестоко избивших мужчину ради видео

Один из молодых людей уже был ранее судим за аналогичное преступление

Фото: прокуратура Киева

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех подростков, которые из хулиганских побуждений избили 51-летнего мужчину и сняли это на видео.

В пресс-службе прокуратуры Киева напомнили, что инцидент произошел 18 июня на территории жилого массива Виноградарь в Подольском районе столицы.

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

"Увидев во дворе жилого дома мужчину, который показался им бездомным, молодые люди начали поочередно наносить ему удары по различным частям тела. На его просьбы остановиться и не трогать его злоумышленники не реагировали. Более того, свои действия подростки снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выложили видеозапись в социальную сеть", - говорится в сообщении.

Действия подростков квалифицированы по ч.ч. 2,3 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Дело будет рассматривать Подольский районный суд.

Один из подозреваемых весной 2019 году уже был судим за совершение аналогичного уголовного правонарушения. Он распылил слезоточивый газа в лицо женщинам и снял это на видео.

Ранее в Киеве две учащиеся школы №211, которая находится на Оболони, жестоко избили школьницу. Соответствующее видео сначала на своей странице в соцсетях разместила одна из нападавших школьниц. Позднее она заблокировала свою страницу, однако видео уже успели опубликовать другие пользователи сети.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

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