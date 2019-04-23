В Киеве будут судить водителя маршрутки, до смерти избившего товарища

Убийство произошло в одном из общежитий после совместного распития спиртных напитков

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве будут судить жителя Кропивницкого, который до смерти избил своего товарища – 43-летнего уроженца Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители напомнили, что инцидент произошел в январе в Днепровском районе Киева.

"Тогда в полицию поступило сообщение, что в комнате общежития на улице Кибальчича обнаружили мертвым 43-летнего уроженца Сумской области. В ходе досудебного расследования следователи установили, что мужчины работали водителями на маршрутках. Они совместно проживали в одном общежитии и периодически употребляли спиртные напитки", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В конце рабочего дня во время очередного застолья в комнате мужчины подрались. Конфликт продолжился в общем коридоре, после чего оппоненты якобы разошлись, но утром соседи обнаружили сумчанина мертвым. Чтобы избежать ответственности, другой участник драки скрылся с места происшествия.

Оперативники разыскали и задержали 31-летнего уроженца Кировоградской области, который ранее не имел проблем с законом.

Подозреваемому на время расследования суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт передан в суд. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области будут судить двух несовершеннолетних парней, которые до смерти избили жителя одного из сел.

Также мы писали, что в Богодуховском районе Харьковской области мужчина забил до смерти собутыльника.

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