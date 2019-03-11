Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве бушует ураган: число пострадавших растет

Сегодня, 16:01

Кроме женщины, в Киеве пострадал мужчина-велосипедист, на которого рухнуло дерево

"Киевская служба спасения"
"Киевская служба спасения".
В Киеве бушует ураган: число пострадавших растет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/669/3c3/5c86693c379d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/669/3c3/5c86693c379d2.jpg Происшествия Кроме женщины, в Киеве пострадал мужчина-велосипедист, на которого рухнуло дерево

В Киеве растет число пострадавших в результате шквального ветра, накрывшего столицу в понедельник, 11 марта. По словам начальника управления по вопросам ЧС КГГА Романа Ткачука, в Киеве пострадало уже двое людей: на улице Шевцова и на бульваре Вацлава Гавела. На Шевцова был ранен мужчина-велосипедист, на которого упало дерево.

В патрульной полиции Киева уточнили, что пострадавший – мужчина 1995 года рождения. В результате инцидента он госпитализирован.

При этом в "Киевской аварийно-спасательной службе" сообщили детали чрезвычайного происшествия на улице Лысенко около станции метро "Золотые ворота", где ветер снес крышу с одного из зданий.

По данным спасателей, огромный кусок крыши сорвало с жилого дома №4. Он находится на балансе КП "Управляющая компания Шевченковского района". Сейчас бойцы КАСС устраняют последствия происшествия. В службе подтвердили, что при падении конструкции люди не пострадали. Но были повреждены два автомобиля.

Также спасатели опубликовали фотографии сорванной ветром крыши в центре Киева.

Ранее сообщалось, что в Киеве на остановке общественного транспорта на женщину рухнуло дерево. Также сообщалось, что в Крюковщине под Киевом в ЖК "Вишнева оселя" в результате сильных порывов ветра бетонный забор рухнул на припаркованные рядом машины.

Вместе с тем, в Киеве из-за урагана до конца суток сохранится II уровень опасности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, ветер, стихия, травмы, непогода, шквал, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве бушует ураган: число пострадавших растет". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ураган в Одессе: рухнувшее дерево придавило мужчину

Сегодня, 15:53

У пострадавшего медики диагностировали два перелома, его госпитализировали

Шквал в Киеве: есть первые пострадавшие и массовые разрушения

Сегодня, 15:12

На женщину рухнуло дерево на остановке общественного транспорта

Сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Житомирской области

Сегодня, 15:07

Несчастная стала жертвой непогоды в Коростышеве

Ураганный ветер сорвал крышу с дома в центре Киева и повалил много деревьев

Сегодня, 14:50

Порывы достигают нескольких десятков метров в секунду, людей просят быть осторожными

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Украину предложили переименовать из-за России

Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Возле Киева нашли волка: его сбила машина