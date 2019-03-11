В Киеве бушует ураган: число пострадавших растет

Кроме женщины, в Киеве пострадал мужчина-велосипедист, на которого рухнуло дерево

"Киевская служба спасения".

В Киеве бушует ураган: число пострадавших растет Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/669/3c3/5c86693c379d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/669/3c3/5c86693c379d2.jpg 2019-03-11T16:01:00+02:00 Происшествия Кроме женщины, в Киеве пострадал мужчина-велосипедист, на которого рухнуло дерево

В Киеве растет число пострадавших в результате шквального ветра, накрывшего столицу в понедельник, 11 марта. По словам начальника управления по вопросам ЧС КГГА Романа Ткачука, в Киеве пострадало уже двое людей: на улице Шевцова и на бульваре Вацлава Гавела. На Шевцова был ранен мужчина-велосипедист, на которого упало дерево.

В патрульной полиции Киева уточнили, что пострадавший – мужчина 1995 года рождения. В результате инцидента он госпитализирован.

При этом в "Киевской аварийно-спасательной службе" сообщили детали чрезвычайного происшествия на улице Лысенко около станции метро "Золотые ворота", где ветер снес крышу с одного из зданий.

По данным спасателей, огромный кусок крыши сорвало с жилого дома №4. Он находится на балансе КП "Управляющая компания Шевченковского района". Сейчас бойцы КАСС устраняют последствия происшествия. В службе подтвердили, что при падении конструкции люди не пострадали. Но были повреждены два автомобиля.

Также спасатели опубликовали фотографии сорванной ветром крыши в центре Киева.













Ранее сообщалось, что в Киеве на остановке общественного транспорта на женщину рухнуло дерево. Также сообщалось, что в Крюковщине под Киевом в ЖК "Вишнева оселя" в результате сильных порывов ветра бетонный забор рухнул на припаркованные рядом машины.

Вместе с тем, в Киеве из-за урагана до конца суток сохранится II уровень опасности.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.