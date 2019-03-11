В Киеве бушует ураган: число пострадавших растет
Кроме женщины, в Киеве пострадал мужчина-велосипедист, на которого рухнуло дерево
В Киеве растет число пострадавших в результате шквального ветра, накрывшего столицу в понедельник, 11 марта. По словам начальника управления по вопросам ЧС КГГА Романа Ткачука, в Киеве пострадало уже двое людей: на улице Шевцова и на бульваре Вацлава Гавела. На Шевцова был ранен мужчина-велосипедист, на которого упало дерево.
В патрульной полиции Киева уточнили, что пострадавший – мужчина 1995 года рождения. В результате инцидента он госпитализирован.
При этом в "Киевской аварийно-спасательной службе" сообщили детали чрезвычайного происшествия на улице Лысенко около станции метро "Золотые ворота", где ветер снес крышу с одного из зданий.
По данным спасателей, огромный кусок крыши сорвало с жилого дома №4. Он находится на балансе КП "Управляющая компания Шевченковского района". Сейчас бойцы КАСС устраняют последствия происшествия. В службе подтвердили, что при падении конструкции люди не пострадали. Но были повреждены два автомобиля.
Также спасатели опубликовали фотографии сорванной ветром крыши в центре Киева.
Ранее сообщалось, что в Киеве на остановке общественного транспорта на женщину рухнуло дерево. Также сообщалось, что в Крюковщине под Киевом в ЖК "Вишнева оселя" в результате сильных порывов ветра бетонный забор рухнул на припаркованные рядом машины.
Вместе с тем, в Киеве из-за урагана до конца суток сохранится II уровень опасности.
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