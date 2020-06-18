В Киеве бывшего полицейского посадили за вымогательство и наркотики

Экс-патрульного отправили за решетку на семь лет

В Киеве бывшего полицейского приговорили к семи годам лишения свободы за вымогательство взятки и торговлю наркотиками, рассказали в прокуратуре Киева.

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Так, в конце 2017 года патрульный полицейский остановил машину и под предлогом проверки на алкоголь забрал у водителя-иностранца водительское удостоверение. За возвращение документа и несоставление протокола об админнарушении коп потребовал от водителя 3,5 тысячи гривен.

Иностранец пожаловался на патрульного в Нацполицию. В дальнейшем, под контролем правоохранителей, водитель передал копу часть взятки. Последний, получив деньги, предложил водителю также приобрести у него амфетамин.

Также удалось установить сообщника патрульного, через которого он получал и в дальнейшем продавал наркотики.

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В ходе суда обвиняемые свою виновность отрицали, от дачи показаний отказались. В итоге суд приговорил бывшего патрульного к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, с конфискацией всего имущества и лишением специального звания лейтенанта полиции, а его сообщника – к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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Ранее в Винницкой области прокуратура объявила о подозрении сотруднику полиции по факту совершения насилия в отношении задержанного. Следствие установило, что сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно и безосновательноизбил задержанного резиновой дубинкой, а также заставлял выполнять физические упражнения, угрожая причинением телесных повреждений.

А тем временем Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области назначил ночной домашний арест сроком на два месяца для бывшего старшего инспектора по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции Александра Портного, который пытался выдать убийство за самооборону.

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