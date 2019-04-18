В Киеве целый месяц не могут найти школьника: просят о помощи

Подросток ушел из дома еще в марте

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv.

Правоохранители сообщают о розыске несовершеннолетнего мальчика, жителя Деснянского района. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, 15-летний Богдан Ермилов ушел из дома 21 марта 2019 года и до сих пор не вернулся.

"Его приметы: на вид 14-16 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, глаза карие. Был одет в черную куртку (ветровку), школьные брюки темного цвета, светлые ботинки", – сообщают правоохранители.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего просят звонить по номеру "102".

Напомним, 16 апреля также сообщали о розыске молодой девушки с татуировкой на руке, жительницы Дарницкого района. Ольга Зозуля ушла из дому 10 апреля, информации о том, что она найдено, пока не было.

Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева правоохранители обнаружили маленького мальчика в возрасте четырех-пяти лет, который бродил по улице без взрослых.

Также сообщалось, что в Киеве на проспекте Соборности в Днепровском районе мужчина, выгуливая собаку, нашел в сумке живого младенца и вызвал полицию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве целый месяц не могут найти школьника: просят о помощи". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"