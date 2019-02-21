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В Киеве чиновник попался на взятке во время слежки за другим взяточником

Сегодня, 11:29

Начальник управления из КОДА требовал 80 тысяч гривен за влияние на принятие "правильного" решения

Взяточник предлагал копам две тысячи гривен
Взяточник предлагал копам две тысячи гривен. Фото: Нацполиция
В Киеве чиновник попался на взятке во время слежки за другим взяточником //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ade/f72/5c6adef725057.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ade/f72/5c6adef725057.jpg Происшествия Начальник управления из КОДА требовал 80 тысяч гривен за влияние на принятие "правильного" решения

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием заместителю директора – начальнику управления градостроительства и архитектуры Киевской обладминистрации.

Как рассказали в столичной прокуратуре, чиновник получил от гражданина взятку в размере 80 тыс. грн за влияние на принятие решения о получении положительного заключения по материалам проекта землеустройства в пределах Васильковского района Киевской области.

Примечательно, что подозреваемый попался во время документирования другого преступления – получения взятки должностным лицом Главного управления Госгеокадастра Киевской области.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины. В Печерский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании чиновнику Киевской ОГА меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

Ранее в Киеве "на горячем" задержали начальника управления активами и имуществом ПАО "КБ "Крещатик" и гражданское лицо во время получения ими взятки в сумме 7000 долларов США

Ранее следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали двух человек во время получения девяти тысяч долларовнеправомерной выгоды за влияние на должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия. 

Напомним, в Кривом Роге правоохранители поймали на взятке начальника райотдела государственной исполнительной службы. Как выяснилось, начальник райотдела вымогал у гражданина взятку в размере 500 тысяч гривен за решение вопросов, касающихся покупки комплекса нежилых помещений по сниженной цене.

Также мы писали, что каждый день в Украине берут взяток на 108 тыс. грн.

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Тег взятка, коррупция, чиновник, правоохранители, Киевская ОГА

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