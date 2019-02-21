В Киеве чиновник попался на взятке во время слежки за другим взяточником

Начальник управления из КОДА требовал 80 тысяч гривен за влияние на принятие "правильного" решения

Взяточник предлагал копам две тысячи гривен. Фото: Нацполиция

В Киеве чиновник попался на взятке во время слежки за другим взяточником //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ade/f72/5c6adef725057.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ade/f72/5c6adef725057.jpg 2019-02-21T11:29:14+02:00 Происшествия Начальник управления из КОДА требовал 80 тысяч гривен за влияние на принятие "правильного" решения

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием заместителю директора – начальнику управления градостроительства и архитектуры Киевской обладминистрации.

Как рассказали в столичной прокуратуре, чиновник получил от гражданина взятку в размере 80 тыс. грн за влияние на принятие решения о получении положительного заключения по материалам проекта землеустройства в пределах Васильковского района Киевской области.

Примечательно, что подозреваемый попался во время документирования другого преступления – получения взятки должностным лицом Главного управления Госгеокадастра Киевской области.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины. В Печерский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании чиновнику Киевской ОГА меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

Ранее в Киеве "на горячем" задержали начальника управления активами и имуществом ПАО "КБ "Крещатик" и гражданское лицо во время получения ими взятки в сумме 7000 долларов США

Ранее следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали двух человек во время получения девяти тысяч долларовнеправомерной выгоды за влияние на должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия.

Напомним, в Кривом Роге правоохранители поймали на взятке начальника райотдела государственной исполнительной службы. Как выяснилось, начальник райотдела вымогал у гражданина взятку в размере 500 тысяч гривен за решение вопросов, касающихся покупки комплекса нежилых помещений по сниженной цене.

Также мы писали, что каждый день в Украине берут взяток на 108 тыс. грн.

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