В Киеве чиновник попался на взятке во время слежки за другим взяточником
Начальник управления из КОДА требовал 80 тысяч гривен за влияние на принятие "правильного" решения
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием заместителю директора – начальнику управления градостроительства и архитектуры Киевской обладминистрации.
Как рассказали в столичной прокуратуре, чиновник получил от гражданина взятку в размере 80 тыс. грн за влияние на принятие решения о получении положительного заключения по материалам проекта землеустройства в пределах Васильковского района Киевской области.
Примечательно, что подозреваемый попался во время документирования другого преступления – получения взятки должностным лицом Главного управления Госгеокадастра Киевской области.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины. В Печерский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании чиновнику Киевской ОГА меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.
Ранее в Киеве "на горячем" задержали начальника управления активами и имуществом ПАО "КБ "Крещатик" и гражданское лицо во время получения ими взятки в сумме 7000 долларов США
Ранее следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали двух человек во время получения девяти тысяч долларовнеправомерной выгоды за влияние на должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия.
Напомним, в Кривом Роге правоохранители поймали на взятке начальника райотдела государственной исполнительной службы. Как выяснилось, начальник райотдела вымогал у гражданина взятку в размере 500 тысяч гривен за решение вопросов, касающихся покупки комплекса нежилых помещений по сниженной цене.
Также мы писали, что каждый день в Украине берут взяток на 108 тыс. грн.
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