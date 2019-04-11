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В Киеве чиновника-коммунальщика зедаржали на взятке из-за испорченных кустов

Сегодня, 16:45

Задерживали взяточника в парке "Наводницкий"

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве за вымогательство и получение взятки в 39 тысяч гривен задержали 31-летнего замдиректора – главного инженера КП по содержанию зеленых насаждений Печерского района. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Чиновника задержали на территории парка "Наводницкий" во время получения от предпринимателя денежных средств в сумме почти 40 тыс. грн за непривлечение его к административной ответственности за самовольное уничтожение зеленых насаждений на территории парка", – говорится в сообщении.

В ГУ Нацполиции в Киеве уточнили, что открыто уголовное производство по части третьей статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве вандалы украли хвойные деревья и кусты, которые были высажены в сквере на Маяковского, 2Б, где установлен памятник Воину-добровольцу.

Как сообщал сайт "Сегодня", это не первый подобный случай в столице. В октябре 2018-го работники КП СЗН Шевченковского района сообщили об украденных туях в парке "Сырецкий". Деревья исчезли на следующий день после того, как их посадили. Правда, выкопанные туи были вскоре найдены на территории парка, злоумышленники не успели их вывезти.

Также мы сообщали, что на Подоле массово срезают деревья. Киевлян взволновали работы, которые проводятся на самом зеленом бульваре.

Тем временем, в Виннице молодые экологи высадили шесть тысяч молодых деревьев. Подробности смотрите в видео "Сегодня".


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Тег Киев, взятка, чиновник

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Сегодня

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