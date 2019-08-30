В Киеве чиновники присвоили более 1,2 млн грн на ремонте учебно-воспитательного комплекса

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В Голосеевском районе столицы двое чиновников присвоили более 1,2 миллиона гривен во время проведения ремонтных работ в учебно-воспитательном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Киева.

"Установлено, что исполняющий обязанности руководителя одного из структурных предприятий в сфере строительства Голосеевской райгосадминистрации с бывшим исполняющим обязанности той же организации и руководителем подрядной фирмы завышали стоимость и объемы выполненных подрядных работ. Схема работала во время проведения капитального ремонта фасада учебно-воспитательного комплекса на проспекте Академика Глушкова", – говорится в сообщении.

В итоге государству было нанесено ущербу на сумму более одного миллиона двухсот тысяч гривен. По адресам проживания и в рабочих офисах фигурантов были проведены обыски.

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Трем фигурантам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, бывший исполняющий обязанности директора предприятия подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, другие двум сообщено о подозрении по ч. 5 той же статьи.

Двум злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Еще один может попасть за решетку на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Судом решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Напомним, в Киеве советница главы Дарницкой районной государственной организации попалась на получении взятки в 650 тысяч гривен.

Кроме этого, на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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