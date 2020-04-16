В Киеве чиновники выдавали липовые паспорта, используя данные умерших киевлян

Поддельные документы продавали иностранцам и тем, кто скрывался от закона

Полиция Киева прекратила незаконный "бизнес" на документах, который организовали работницы миграционной службы. За 5 тысяч долларов США чиновницы оформляли загранпаспорта, используя анкетные данные умерших киевлян, сообщает полиция Киева.

Так, правоохранители установили группу из восьми должностных лиц территориальных подразделений Государственной миграционной службы Украины, которые оформляли и выдавали паспорта граждан Украины для выезда за границу.

"Служащие изготавливали фиктивные паспорта на основании поддельных заявлений о выдаче документа, используя персональный электронный ключ доступа к системе Государственной миграционной службы. Они добавляли в электронном виде отсканированное изображение поддельного заявления, тем самым подтверждали "подлинность" изготовленных документов", – рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ НП в Киеве полковник полиции Сергей Сотников.

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Уже известно, что среди "клиентов", которые получили фиктивные паспорта для выезда за границу, были граждане других государств, которые скрываются от органов следствия за рубежом за совершение тяжких преступлений.

"По адресам проживания и работы фигуранток, других соучастников и лиц, которые приобрели поддельные документы, проведено 18 санкционированных обысков и изъяты вещественные доказательства. Это – оригиналы поддельных паспортов граждан Украины, фиктивные паспорта, которые использовались на территории Украины и с целью выезда за границу, фиктивные идентификационные коды граждан Украины, образцы почерка подозреваемых, анкеты-заявки на получение документов граждан Украины на подставных лиц, которые уже умерли, компьютеры, флеш-накопители, мобильные телефоны и персональные ключи доступа к системе Государственной миграционной службы Украины, а также предмет, похожий на пистолет. Изъятое направили на экспертизу", – добавил Сергей Сотников.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия с целью установления других лиц, причастных к совершению преступления, для привлечения их к уголовной ответственности.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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