В Киеве чиновников строительной инспекции поймали на взятках – фото

В Киеве правоохранители разоблачили коррупционную "схему" выдачи строительных лицензий. В ее организации подозревают должностных лиц коммерческой структуры и Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Сейчас одного из фигурантов задержали, также проводится санкционированные обыски в госучреждении, сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Правоохранители задокументировали коррупционную "схему" выдачи разрешительных документов на проведение строительных работ.

Так, был установлен факт вымогательства и получения неправомерной выгоды: директор юридической компании получила от гражданина 1900 долларов США взятки за выдачу разрешительных документов, в частности – лицензии на проведение строительных работ по классу последствий СС3. Эту сумму подозреваемая должна была передать должностным лицам Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины для принятия ими положительного решения.

Реклама

В среду, 22 января, правоохранители задержали фигурантку во время получения второй части неправомерной выгоды – 1400 долларов США. Ранее был задокументирован факт получения первого "транша" – 500 долларов США.

Во время следствия будет проверяться причастность должностных лиц ГАСИ к совершению данного преступления. Сейчас в помещении ГАСИ Украины и в офисе частного предприятия проводятся санкционированные обыски.

В тренде Крещение в Киеве: где можно будет окунуться и отметить праздник

Напомним, заведующий отдел трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова Национальной академии медицинских наук Украины Олег Котенко, который осенью прошлого года "погорел" на взятках, заплатит штраф в 8500 гривен. Такой приговор вынес врачу Соломенский районный суд 9 января.

В решении суда напоминается, что Котенко требовал у пациента с раком печени на фоне цирроза и гепатита "С" за операцию по трансплантации печени 30 000 долларов и в итоге получил от больного за консультацию сначала 3000 гривен, а после проведения операции – две тысячи долларов, а позднее еще 20 тысяч долларов.

Кроме того, из банковской ячейки врача-трансплантолога изъяли 840 тысяч долларов.

Подробнее об инциденте смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама