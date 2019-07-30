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В Киеве ЧП с подростками на Южном мосту привело к огромным тянучкам

Сегодня, 14:20

Молодые люди забрались на опору переправы, их снимали спасатели

Фото: КАРС

Фото: КАРС

В Киеве ЧП с подростками на Южном мосту привело к огромным тянучкам https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Происшествия Молодые люди забрались на опору переправы, их снимали спасатели

В Киеве группа подростков-экстремалов накануне вечером, 29 июля, забралась на опору Южного моста. Пока их снимали с моста спасатели, на переправе возникли серьезные тянучки. Об этом сообщает пресс-служба киевской Службы спасения.

"В 20:08 дежурный службы получил информацию о том, что на опоре Южного моста находятся подростки. Спасатели КАРС сразу выехали на место и помогли детям спуститься. Так, пока подростков снимали с моста, возник серьезный затор. Но главная проблема в том, что такие случаи могут обернуться трагедией для самых экстремалов. Никакие острые ощущения, хорошие снимки и жажда приключений этого не стоят", – говорится в сообщении КАРС на странице в Facebook.

Фото: КАРС

Фото: КАРС

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Фото: КАРС

Фото: КАРС

Ранее сообщалось, что пятеро руферов напугали граждан, взобравшись на верхушку Северного моста. Очевидцы видели, как несколько человек двигались по вантам моста в сильный гололед.

Также пассажиры Киевского метрополитена стали свидетелями чрезвычайного происшествия. Мужчина вскочил на рельсы и лег между ними. Поезд остановился в нескольких метрах, и смельчак скрылся. Случай мог закончиться не одной, а двумя смертями.

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Киев подростки южный мост

Источник: Сегодня

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