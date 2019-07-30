В Киеве ЧП с подростками на Южном мосту привело к огромным тянучкам

В Киеве группа подростков-экстремалов накануне вечером, 29 июля, забралась на опору Южного моста. Пока их снимали с моста спасатели, на переправе возникли серьезные тянучки. Об этом сообщает пресс-служба киевской Службы спасения.
"В 20:08 дежурный службы получил информацию о том, что на опоре Южного моста находятся подростки. Спасатели КАРС сразу выехали на место и помогли детям спуститься. Так, пока подростков снимали с моста, возник серьезный затор. Но главная проблема в том, что такие случаи могут обернуться трагедией для самых экстремалов. Никакие острые ощущения, хорошие снимки и жажда приключений этого не стоят", – говорится в сообщении КАРС на странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что пятеро руферов напугали граждан, взобравшись на верхушку Северного моста. Очевидцы видели, как несколько человек двигались по вантам моста в сильный гололед.
Также пассажиры Киевского метрополитена стали свидетелями чрезвычайного происшествия. Мужчина вскочил на рельсы и лег между ними. Поезд остановился в нескольких метрах, и смельчак скрылся. Случай мог закончиться не одной, а двумя смертями.
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