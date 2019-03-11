В Киеве Citroen сбил женщину с ребенком и врезался в "Жигули"
Женщина и ребенок с легкими травмами госпитализированы с места ДТП
Женщина с маленькой девочкой, которые переходили дорогу на Привокзальной, 10 в Киеве, попали под колеса Citroen в понедельник, 11 марта. После наезда на пешеходов легковушка столкнулась с автомобилем "Жигули" и вылетела на трамвайные пути, заблокировав движение транспорта.
Как сообщает "Информатор", оба автомобиля ехали в направлении улицы Бориспольской, и, по словам очевидцев, женщина с малолетней дочерью вышли из трамвая и начали переходить за ним дорогу рядом с пешеходным переходом.
Как уточняет издание, водитель Citroen не заметил переходящих дорогу пешеходов и наехал на них. После аварии водитель "француза" оказал первую помощь пострадавшим и вызвал медиков.
Пострадавших с легкими травмами госпитализировали для более детального обследования, машины в результате ДТП разбиты. Движение трамваем через час после инцидента возобновили.
Ранее сообщалось, что на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.
Также сообщалось, что в Киеве случилось ДТП, которое чуть не закончилось гибелью женщины. Водитель Daewoo Leganza не справился с управлением и вылетел на пешеходный переход, где переходила дорогу киевлянка.
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