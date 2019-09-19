В Киеве депутата ударили кирпичом по голове

Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений

/ Фото: Facebook

В Киеве в присутствии правоохроанителей совершено нападение на депутата Киевсовета – его ударили кирпичом по голове. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киеве.

Согласно сообщению, в Соломенское управление полиции г. Киева поступило сообщение от депутата Киевсовета о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции.

Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений.

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После получения справки от врачей о состоянии здоровья пострадавшего будет дана правовая квалификация событиям, – отметили в полиции, не называя фамилии депутата.

В то же время, по сообщению пресс-службы ВО Свобода Киев в Facebook, пострадавшим является депутат Киесовета от "Свободы" Владимир Назаренко. В момент нападения он находился на территории незаконной застройки на улице Железнодорожной, 32.

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Нападавшего задержали. Фото: facebook.com/SvobodaKyiv

Ранее в столице при странных обстоятельствах произошло нападение на заместителя главы КГГА, 35-летнего Владимира Слончака. Чиновник госпитализирован, пра­воохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

Напомним, что не так давно было совершено нападение на дом экс-народного депутата из фракции "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом. Четверо в балаклавах проникли в дом, связали находящихся там мужчину и женщину, после чего под угрозой насилия завладели большой суммой в иностранной валюте. Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на Южном железнодорожном вокзале у народного депутата Владимира Арьева украли из сумки кошелек.

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