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В Киеве дерево рухнуло на машину

1 июня, 11:34

Наталья Руда Наталья Руда

Авто серьезно повреждено

В Киеве дерево рухнуло на автомобиль на улице Новоукраинской в Шевченковском районе. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Дерево упало на машину. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

В паблике также опубликованы фото, на которых видно растрощенное авто.

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Вместе с тем сильного ветра в столице не наблюдается, но, вероятно, дерево упало из-за проливных дождей, которые продолжаются в Киеве уже больше недели.

Напомним, ранее сильный ливень в Киеве подтопил не только улицы и автомобили, вода попала и в вестибюли некоторых станций столичного метро.

Кроме того, ранее столица побила 129-летний "дождевой" рекорд – 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году.

Видео: Киев Сейчас

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Также новости "Сегодня" писали, что первые дни лета в Киеве и области будут холодными и дождливыми, синоптики также прогнозируют грозы. К концу недели в столице и области температура воздуха днем повысится до +20...+22 градусов, ночью будет +11...+13 градусов.

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Киев машина дерево

Источник: Сегодня

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