В Киеве дерево рухнуло на машины и перекрыло дорогу (фото)

Машины были припаркованы на обочине улицы и получили сильные повреждения

Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве 5 января произошло ДТП на улице Краснова: прогнившее дерево, не выдержав ветра, рухнуло на дорогу. При этом оно задело припаркованные автомобили Nissan и Kia, сообщает Патрульная полиция Киева.

Отмечается, что машины получили серьезные механические повреждения.

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На место происшествия вызваны аварийные службы и следственно-оперативная группа. Движение по улице частично перекрыто на отрезке дороги от проспекта Победы до улицы Феодоры Пушиной.

Напомним, утром в городе задерживалось движение трамваев №12, №17 из-за упавшего дерева. "Задерживается движение трамваев №12, 17 от Лесная трасса – Детский санаторий. В направлении Пущи-Водицы упало дерево. На место вызвано ответственную службу города", - сообщал "Киевпастранс". Также дерево упало на проезжую часть и в центре, на перекресте Франко и Хмельницкого.

Напомним, что на 5 февраля в столице прогнозируют мощнейший снегопад. Водителей призвали удержаться от поездок на личных авто и пересесть в общественный транспорт. Синоптики не исключают, что в Киеве может выпасть до 10 см снега.

При этом похолодание ожидается по всей Украине. Подробнее смотрите в сюжете:

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