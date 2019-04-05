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В Киеве дерзкий вор обокрал квартиру, пока в ней спали хозяева

Сегодня, 12:23

Мужчина уже обокрал в столице 26 квартир

Фото: Нацполиция
В Киеве дерзкий вор обокрал квартиру, пока в ней спали хозяева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/71c/83c/5ca71c83c2dc0.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/71c/83c/5ca71c83c2dc0.jpeg Происшествия Мужчина уже обокрал в столице 26 квартир

Столичные правоохранители задержали мужчину, на "счету" которого 26 квартирных краж, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"По спецлинии 102 поступило сообщение от киевлянки о том, что неизвестный залезает через окно в квартиру соседки. На вызов прибыли патрульные, которые задержали подозреваемого на выходе из подъезда", – говорится в сообщении.

Злоумышленник залез на второй этаж, цепляясь за металлическую решетку на окнах первого этажа. Через открытое окно на кухне он проник в квартиру, а хозяева спали в своих комнатах. 

Мужчина, попав в квартиру, быстро упаковал в сумку все, что попало ему на глаза: мультиварку, инструменты, обувь и личные вещи хозяев. После этого он вышел из квартиры через входную дверь, однако вернулся, поскольку забыл в квартире свой рюкзак. Забрав вещи, он хотел убежать, однако на выходе из подъезда его уже ждали полицейские.

У 30-летнего уроженца Волынской области изъяли украденные вещи, в содеянном он сознался. При этом у него не было постоянного места жительства, а на жизнь он "зарабатывал" кражами.

В Шевченковском районе он обокрал уже 15 квартир, еще 10 – в Подольском. В полиции отметили, что ранее вору суд каждый раз выбирал ему меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей. Злоумышленнику сообщили новое подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Суд отправил его под ночной домашний арест.

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали вора, который прятался от полиции в мусорном баке.

Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках, которые крадут у прохожих вещи прямо среди беля дня.


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Тег Киев, кража, вор, арест, задержание

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