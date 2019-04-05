В Киеве дерзкий вор обокрал квартиру, пока в ней спали хозяева
Мужчина уже обокрал в столице 26 квартир
Столичные правоохранители задержали мужчину, на "счету" которого 26 квартирных краж, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.
"По спецлинии 102 поступило сообщение от киевлянки о том, что неизвестный залезает через окно в квартиру соседки. На вызов прибыли патрульные, которые задержали подозреваемого на выходе из подъезда", – говорится в сообщении.
Злоумышленник залез на второй этаж, цепляясь за металлическую решетку на окнах первого этажа. Через открытое окно на кухне он проник в квартиру, а хозяева спали в своих комнатах.
Мужчина, попав в квартиру, быстро упаковал в сумку все, что попало ему на глаза: мультиварку, инструменты, обувь и личные вещи хозяев. После этого он вышел из квартиры через входную дверь, однако вернулся, поскольку забыл в квартире свой рюкзак. Забрав вещи, он хотел убежать, однако на выходе из подъезда его уже ждали полицейские.
У 30-летнего уроженца Волынской области изъяли украденные вещи, в содеянном он сознался. При этом у него не было постоянного места жительства, а на жизнь он "зарабатывал" кражами.
В Шевченковском районе он обокрал уже 15 квартир, еще 10 – в Подольском. В полиции отметили, что ранее вору суд каждый раз выбирал ему меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей. Злоумышленнику сообщили новое подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Суд отправил его под ночной домашний арест.
Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали вора, который прятался от полиции в мусорном баке.
Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках, которые крадут у прохожих вещи прямо среди беля дня.
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