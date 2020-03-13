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В Киеве дети устроили "погром", забросав двор вещами из квартиры

13 марта, 00:08

Мила Князьская-Ханова

Дворник вызвал на место патрульных

В Киеве в полицию обратился дворник одного из многоквартирных домов на улице Семашко и сообщил, что двое детей выбрасывают из окна игрушки и подушки. По его словам, вероятно, дети находится в квартире без присмотра взрослых. Чтобы те не натворили беды и не причинили себе вреда, мужчина решил вызвать правоохранителей, рассказали в Патрульной полиции Киева.

На месте вызова патрульные быстро установили этаж и квартиру, где живут юные хулиганы. Двери открыли малолетние мальчик и девочка, которые рассказали полицейским, что родители на работе, а они играли.

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Патрульные выяснили данные родителей и сообщили им о ситуации. Через некоторое время прибыл отец детей, с которым полицейские провели содержательную профилактическую беседу. Также о происшествии патрульные сообщили инспектору ювенальной превенции

Напомним, ранее в другой школе Луцка разгуливали пьяные дети, а позже, 31 января, на уроки не пришел ни один ученик – вместо детей явились их родители. Взрослые устроили в учебном заведении протест.

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дети хулиганы полицейские семашко

Источник: Сегодня

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