В Киеве детский садик атаковали дикие пчелы
На место выезжали спасатели
В Киеве вчера на улице Копыловской детский садик атаковали дикие пчелы. Рой насекомых летал прямо перед входом в заведения, и дети боялись выйти на улицу на прогулку.
На место выезжали сотрудники Коммунальной службы спасения. Мужчины были одеты в желтые костюмы и при помощи специальных распылителей ликвидировали гнездо диких пчел.
"Руководство садика обратилось в коммунальную службу спасения, пожаловавшись, что у них завелись пчелы, и попросили их убрать. Бойцы службы оделись в костюмы, чтобы их самих не покусали пчелы. Это химические костюмы, они используются при ликвидации аварий техногенного характера. Костюмы максимально закрывают тело человека, а в данном случае спасатели работают с ядами, чтобы ликвидировать пчел. В общем рой был уничтожен. Никто из детей от укусов пчел не пострадал", – рассказали "Сегодня" в Коммунальной службе спасения.
Ранее в столичном детском саду №56 на улице Николаева вороны напали на малолетних воспитанников.
Также мы писали, что на проспекте Науки в Киеве вороны напали на женщину и клювами повредили ей голову. На место необычного ЧП выезжали медики, женщину госпитализировали.
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