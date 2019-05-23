В Киеве детский садик атаковали дикие пчелы

На место выезжали спасатели

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv.

В Киеве вчера на улице Копыловской детский садик атаковали дикие пчелы. Рой насекомых летал прямо перед входом в заведения, и дети боялись выйти на улицу на прогулку.

На место выезжали сотрудники Коммунальной службы спасения. Мужчины были одеты в желтые костюмы и при помощи специальных распылителей ликвидировали гнездо диких пчел.

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

"Руководство садика обратилось в коммунальную службу спасения, пожаловавшись, что у них завелись пчелы, и попросили их убрать. Бойцы службы оделись в костюмы, чтобы их самих не покусали пчелы. Это химические костюмы, они используются при ликвидации аварий техногенного характера. Костюмы максимально закрывают тело человека, а в данном случае спасатели работают с ядами, чтобы ликвидировать пчел. В общем рой был уничтожен. Никто из детей от укусов пчел не пострадал", – рассказали "Сегодня" в Коммунальной службе спасения.

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Ранее в столичном детском саду №56 на улице Николаева вороны напали на малолетних воспитанников.

Также мы писали, что на проспекте Науки в Киеве вороны напали на женщину и клювами повредили ей голову. На место необычного ЧП выезжали медики, женщину госпитализировали.

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